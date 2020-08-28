246 млн. рублей планируют потратить на закупку перчаток для вологодских медиков

Правительство Вологодской области планирует закупить виниловые, нитриловые и латексные медицинские перчатки. Начальная (максимальная) цена закупки, по данным rostender.info, 246 339 750 рублей.

Перчатки, стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, покупаются для медучреждений всех муниципалитетов области, включая Вологду и Череповец. В списке больницы и поликлиники, ЦРБ, стоматологии, специализированные диспансеры и другие медицинские учреждения.

Заявки принимаются до 10 сентября, итоги тендера должны подвести 14 сентября. Победитель будет снабжать перчатками учреждения здравоохранения области до лета 2021 года.