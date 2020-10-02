Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой

02.10.2020 [Общество]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ресурсоснабжающей организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств предприятия от налогов.

«По версии следствия, в 2018-2019 годах 56-летний генеральный директор ресурсной организации в г.Вологде, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед федеральным бюджетом в сумме более 4 млн. рублей, с целью сокрытия денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание по налогам, направлял финансовые распоряжения дебиторам с просьбами перечислять деньги напрямую кредиторам организации. Таким образом, минуя счета предприятия-должника, было перечислено порядка 15 млн. рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследования уголовного дела продолжается. Принимаются меры к погашению задолженности по налогам должника.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок межрайонной ИФНС России по Вологодской области. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году 40-летняя подсудимая в ходе выездной проверки по просьбе приятельницы на 466 тысяч рублей занизила сумму пени, начисленную частной фирме за несвоевременное перечисление налогов. 

Тэги: налоги

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