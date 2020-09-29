В Череповце экс-замначальника отдела налоговой оштрафовали за злоупотребление полномочиями

В Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок межрайонной ИФНС России по Вологодской области. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2018 году 40-летняя подсудимая в ходе выездной проверки по просьбе приятельницы на 466 тысяч рублей занизила сумму пени, начисленную ООО «Светлый Дом-Клининг» за несвоевременное перечисление налогов.

«Тем самым она стремилась оказать содействие представителю Общества, с которой находилась в доверительных отношениях, добиться продвижения по службе, сократить сроки выездной проверки, предотвратить возможность обжалования вынесенного решения и его отмены», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Нарушение выявили сотрудники управления экономической безопасности областного УМВД, и женщину уволили из ведомства. Сначала она отрицала причастность к совершению преступления, но после того, как ей предъявили доказательства, созналась в содеянном.

В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела, поскольку обвиняемая, в целях заглаживания причинённого вреда, перечислила деньги в благотворительный фонд, а пени, подлежащие выплате должником, были доначислены и полностью внесены в бюджет.

Суд прекратил уголовное дело в отношении череповчанки и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.