Экс-замначальника отдела налоговой в Череповце будут судить за злоупотребление полномочиями

В Череповце будут судить бывшего заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок межрайонной ИФНС России по Вологодской области. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

— По версии следствия, обвиняемая в ходе выездной проверки по просьбе приятельницы, выступавшей представителем организации-налогоплательщика, в 2018 году обеспечила занижение на 466 тысяч рублей суммы начисленных нарушителю пеней за несвоевременное перечисление налогов, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Из-за действий сотрудницы налоговой бюджет мог бы не получить указанную сумму, однако противоправные действия обвиняемой выявили сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Вологодской области. Женщину уволили из ведомства.

Сначала обвиняемая отрицала свою причастность к совершению преступления, однако после того, как ей предъявили доказательства — показания свидетелей, данные о телефонных звонках, заключение почерковедческой экспертизы — созналась.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), направлено в суд.