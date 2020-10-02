Экс-руководителя управления образования в Соколе осудили за мошенничество при получении пенсии

02.10.2020 [Общество]

Бывшего руководителя управления образования в Сокольском районе за мошенничество с ущербом в 800 тысяч рублей решением суда оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области. 

Как ранее сообщал NewsVo, в апреле 2019 года следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщало, что она подозревается в неправомерном получении 535 тысяч рублей пенсии. 9 декабря дело было передано в суд, окончательная сумма ущерба составила 817 тысяч рублей.

— Судом установлено, что у женщины в 2012 году возник умысел на получение досрочной пенсии, в связи с чем она фиктивно трудоустроилась в качестве учителя в образовательные учреждения (школы) района, подведомственные возглавляемому ей управлению образования, однако фактически к выполнению трудовых обязанностей не приступала, — сообщает прокуратура.

Затем женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости, в связи с достижением 25-летнего трудового стажа. При этом она предоставила ложные сведения о работе в должности учителя начальных классов. Ей была назначена пожизненная трудовая пенсия, через некоторое время обвиняемая получила звание «Ветеран труда» и причитающиеся в связи с этим ежемесячные выплаты и компенсации.

На суде женщина свою вину не признала. Тем не менее, сокольчанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения).

— С учетом представленных государственным обвинителем доказательств  приговором Сокольского районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

 

Тэги: мошенничество, образование, педагоги, пенсии

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