Начальника управления образования Сокольского района подозревают в мошенничестве

03.04.2019 [Общество]

В Сокольском районе возбудили уголовное дело в отношении начальника районного управления образования. Женщину подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). На время следствия подозреваемую отстранили от занимаемой должности.

По версии следствия, руководитель решила увеличить свой педагогический стаж, чтобы досрочно выйти на трудовую пенсию по старости. С 1 апреля 2014 года она устроилась совместителем в одну из местных школ на должность учителя начальных классов. Однако фактически подозреваемая там не работала.

Получается, что те сотрудники школы, которые оформляли документы о фиктивном трудоустройстве, также знали об этом мошенничестве, но молчали.

Женщина написала в пенсионный фонд заявление о назначении ей досрочной трудовой пенсии по старости в связи с достижением необходимого педагогического стажа работы (25 лет) и в подтверждение стажа работы, дающего ей право на такую выплату, помимо документов по основному месту работы, приложила справки из местной школы, где она якобы работала совместителем.

На основании этих документов с 14 мая 2014 года женщине стали выплачивать пенсию. Всего ей выплатили 535 тысяч рублей.

- Следствием проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, а также в двух образовательных учреждениях района, в ходе которых изъята необходимая документация, - сообщает пресс-служба регионального СК.

Отметим, что на официальном сайте управления образования Сокольского района в разделе "Структура УО" есть фото его начальника с георгиевской лентой на груди.

Тэги: коррупция

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