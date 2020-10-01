В Череповце мать выпавшего из окна 6-летнего мальчика приговорили к году исправительных работ

В Череповце суд огласил приговор 38-летней местной жительнице, малолетний ребёнок которой выпал из окна. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 12 июня 2020 года в одной из квартир дома на улице Устюженской. Днём подсудимая, употребив алкоголь, открыла окно для проветривания и легла спать, оставив 6-летнего сына без присмотра. Мальчик по дивану забрался на подоконник и выпал из окна на улицу, в результате чего получил травмы головы и груди, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Соседи, увидевшие упавшего ребёнка, сообщили о происшествии в полицию.

«Мировой судья назначил череповчанке наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка ежемесячно в доход государства», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.