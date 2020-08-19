В Череповце будут судить мать выпавшего из окна шестилетнего мальчика

В Череповце мать выпавшего из окна пятого этажа ребенка предстанет перед судом. 38-летнюю женщину обвиняют в преступлениях, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью).

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел вечером 12 июня в одной из квартир на пятом этаже дома по улице Устюженской. Днем подсудимая, употребив алкоголь, легла спать в квартире с открытым окном, оставив шестилетнего сына без присмотра. Мальчик по дивану залез на подоконник и выпал в открытое окно. Ребенок получил травмы головы и груди, повлекшие тяжкий вред здоровью. О происшествии в полицию сообщили соседи, заметившие упавшего мальчика.

— По ходатайству следователей СКР пострадавший ребенок в семью после лечения не возвращался, а в отношении обвиняемой и отца мальчика, проживавшего отдельно, в суд направлены иски об ограничении родительских прав, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствие по делу завершено, его материалы переданы в суд.