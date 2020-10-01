Минобороны рассчиталось с долгами за электричество в Вологодской области

Министерство обороны рассчиталось с долгами за электричество в Вологодской области, об этом сообщает «Северная сбытовая компания», гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе.

— Все текущие платежи оплачиваются своевременно. На начало 2020 года задолженность ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ в Вологодской области составляла 23,5 млн рублей, — сообщает пресс-служба компании.

«Центральное жилищно-коммунальное управление» занимается содержанием объектов военной и социальной инфраструктуры Минобороны, а также отвечает за обеспеченность учреждений ведомства коммунальными услугами. В Вологде в ведении организации находится, например, дом № 9 на Старом шоссе.

По данным «Северной сбытовой компании», задолженность за электроэнергию исполнителей коммунальных услуг — УК и ТСЖ в Вологодской области превышает 67,4 млн рублей, долги предприятий ЖКХ составили 68,9 млн рублей. Самые большие долги у ООО «Череповецкие водохозяйственные системы» (12,4 млн рублей), МУП ЖКХ «Федотово» (7,3 млн рублей), МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (7,3 млн рублей).

Ранее NewsVo сообщал, что МУП «Федотово» также накопило долг в 47 млн. рублей перед поставщиками газа. ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» инициировало прокурорскую проверку на предприятии.