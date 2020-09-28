МУП «Федотово», накопивший долг в 47 млн. рублей за поставку газа, проверит прокуратура

В Вологодском районе прокуратура проверит расходование средств муниципальным предприятием «Федотово», работающем в сфере ЖКХ. Теплоснабжающая организация накопила долг в 47 млн. рублей перед поставщиками газа.

При этом руководство МУП ЖКХ «Федотово» свои долги объясняет тем, что им нерегулярно платят за газ жители района, а также ряд предприятий. Вместе с тем, по всем заключенным договорам поставщик газа — «Газпром межрегионгаз Вологда» — в полном объеме исполняет перед потребителями взятые на себя обязательства и, как отмечают в пресс-службе компании, вправе требовать оплаты.

«Поскольку договорные обязательства теплоснабжающей организаций постоянно нарушаются, возникает закономерный вопрос, достаточную ли работу по взысканию долгов проводит коммунальщик и не происходит ли нецелевое расходование средств. Мы пошли навстречу предприятию, учитывая сложную ситуацию с расчетами населения, и в начале года подписали график погашения задолженности, утвержденный губернатором региона. Однако и его „Федотово“ не исполняет», — прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

В итоге газовики инициировали прокурорскую проверку в отношении теплоснабжающего предприятия.