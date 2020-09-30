В Сокольском районе четвертые сутки ищут троих заблудившихся в лесу

В Сокольском районе идет операция по поиску трех человек. 62-летняя и 40-летняя женщины, а также 39-летний мужчина еще 28 сентября ушли в лес из деревни Оларево и не вернулись.

- К поискам привлечены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, 17 пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной службы Сокольского района, полиции, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также волонтёры. Всего - 25 человек, 8 единиц техники, - сообщает УМЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что 11 сентября в Сокольском районе нашли 54-летнего мужчину, который заблудился в лесу и провел там пять дней. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию.

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