В Сокольском районе нашли мужчину, который заблудился и провел в лесу пять дней

11.09.2020 [Общество]

В Сокольском районе нашли 54-летнего мужчину, который заблудился в лесу и провел там пять дней. Состояние его тяжелое, он находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, житель деревни Степаново ушел за грибами утром 5 сентября. Спустя некоторое время мужчина понял, что заблудился.

— Он сразу позвонил в спасательную службу, но из-за сильного волнения не мог внятно описать местность вокруг. На место сразу выдвинулись спасатели, полиция и волонтеры. День сменял ночь, но поиски результатов не приносили. Телефон у мужчины разрядился. Прочесывание местности результатов не принесло. Пять дней спустя обнаружить его удалось лишь по счастливой случайности, — отмечают в ведомстве.

10 сентября после рабочего дня инспектор ГИМС Алексей Матреничев вместе с двумя товарищами отправились на охоту. Поехать решили по знакомому маршруту. В сумерках, передвигаясь на вездеходе по лесной дороге, мужчины заметили контур незнакомого предмета в колее. Охотники решили остановиться и проверить, что там.

— В нескольких метрах от них оказался человек без сознания, в котором они узнали пропавшего грибника. Не раздумывая ни минуты, сокольчане вызвали скорую помощь в ближайшую деревню, погрузили пенсионера в вездеход и доставили в Оларёво, где и передали в руки медиков, — сообщает пресс-служба УМЧС.

По словам Алексея Матреничева, в лесу, где пропал мужчина,  много грибов и ягод, местные любят туда ходить.

— Местность там достаточно коварная, поскольку лес густой, трава высокая и болота. К тому же мужчина был не совсем здоров, он перенес инсульт, вследствие чего плохо слышал и хромал. Одет он был в костюм темно-зеленого цвета. То, что его удалось найти — большая удача, — говорит инспектор. 

Сейчас пострадавший мужчина находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее NewsVo сообщал, что в начале августа на границе Кадуйского и Бабаевского районов вывели из леса пенсионерку, которая провела в лесу неделю. Когда ее нашли, она была в достаточно бодром состоянии, только пожаловалась, что очень хочет пить.

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