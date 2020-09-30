Череповчанина осудили за покушение на убийство родного брата

30.09.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл около 5 утра 6 декабря 2019 года в коммунальной квартире дома на улице Вологодской. Между пьяными фигурантами дела произошла ссора, в ходе которой обвиняемый вооружился кухонным ножом, сел на лежащего на диване брата, лишив его возможности двигать руками, и нанёс ему не менее 4 ударов в область шеи и грудной клетки.

На шум, доносившийся из комнаты, вышла дочь их соседей по квартире, которая забрала у подсудимого оружие. На место происшествия были вызваны медики, которые оказали потерпевшему своевременную помощь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: убийство

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