33-летний череповчанин обвиняется в покушении на убийство брата

В Череповце завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство родного брата.

По версии следствия, 6 декабря 2019 года около 5 часов утра, в коммунальной квартире в доме на улице Вологодской, где в одной из комнат между братьями произошла ссора.

«В ходе конфликта обвиняемый вооружился кухонным ножом, подошел к лежащему на диване брату 1986 г.р., сел на него сверху, лишив возможности двигать руками и оказать сопротивление, нанес мужчине множественные (не менее четырех) удары ножом область шеи, а так же один удар в область грудной клетки», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

На шум, доносившийся из комнаты, вышла дочь их соседей по квартире, которая увидела в руках у подозреваемого нож со следами крови. Она забрала у него оружие. На место происшествия были вызваны медики, которые своевременно оказали пострадавшему квалифицированную помощь.

Подозреваемому предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело передано прокурору.