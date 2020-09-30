Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину

Мэр Череповца Вадим Германов 30 сентября сообщил на своей странице в соцсети, что из 300 коек городского коронавирусного госпиталя в данный момент заняты уже 164.

— В тяжелом состоянии 37 пациентов. Коронавирус снова пошёл в атаку! — написал Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области выявили 48 новых случаев коронавируса. Согласно опубликованной оперштабом информации, по 18 выявленных случаев приходится на Вологду и Череповец. В Устюженском районе обнаружены пять инфицированных, два в Череповецком районе, по одному — в Вологодском, Тотемском, Великоустюгском, Шекснинском и Кадуйском районах.