На пешеходную экскурсию «По следам Алаевых» в Вологде приглашает 4 октября Елена Смиренникова

Пешеходная экскурсия «По следам Алаевых» пройдёт в Вологде 4 октября. Проведёт её Елена Смиренникова, координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда».

- Дом, который мы красили в рамках «Том Сойер Фест Вологда» - дом Алаевых - спровоцировал меня сделать для вас экскурсию про арендодателей и квартиросъёмщиков начала ХХ века, - рассказывает Елена в анонсе мероприятия. - Поговорим о том, куда бежать, если потерял кольцо с бриллиантами; как организовать благотворительный вечер в 1912 году; чем заняться крестьянину кроме земледелия; что нужно сделать, чтобы построить общежитие и о разных других вещах.

Напомним, участники фестиваля восстановления исторической среды Том Сойер Фест Вологда с лета 2019 года приводят в порядок Дом Алаевых на проспекте Победы, 32. Это жилой дом, с особой историей, узнать часть которой можно будет на мероприятии.

Начало экскурсии 4 октября в 14:00. Стоимость 300 рублей. Запись через личные сообщения на странице Елены в социальной сети.

