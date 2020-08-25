Том Сойер Фест в Вологде возобновляет работы по покраске дома на проспекте Победы

Том Сойер Фест в Вологде возобновляет работы по покраске Дома купца Алаева на проспекте Победы, 32.

Накануне в группе мероприятия в социальной сети появилось объявление:

- Ура! Мы возвращаемся!! Ребята, мы так ждали) Сегодня ждем на помощь только мужчин, чтобы разгрузить и выставить строительные леса) Так что, в 17.00 у нашего дома на Проспекте Победы,32 ожидаем мужские руки и добрые сердца=)

По словам организаторов за ближайший месяц волонтерам осталось почистить и покрасить балконы и одну боковую стенку.

Ранее NewsVo сообщал, что большую часть работ по покраске Дома Алаева участникам Том Сойер Феста в Вологде удалось провести в прошлом году. Этим летом начало фестиваля пришлось задержать из-за ограничительных мер.