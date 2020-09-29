Названы победители театральной премии Вологодской области

Накануне в Вологде состоялось ежегодное вручение профессиональных театральных премий имени Марины Щуко, Алексея Семёнова и Анания Бадаева. Изначально озвучивались шесть номинаций, но в итоге премии были присуждены только в трёх номинациях: мужская и женская роли второго плана и главная мужская роль.

В номинации «Главная мужская роль» победил актёр Вологодского драматического театра Тимофей Смирнов за роль Первого полицейского в спектакле «Человек из Подольска».

В номинации «Женская роль второго плана» победила актриса Вологодского театра для детей и молодёжи Екатерина Чаукина за роль Жени в спектакле «Как Зоя гусей кормила».

В номинации «Мужская роль второго плана» победил актёр Вологодского театра для детей и молодёжи Игорь Рудинский за роль Курта Дюссандера в спектакле «Способный ученик».

Помимо этого Игорь Рудинский, уже по традиции, получил приз зрительских симпатий.