День театра пройдёт в Вологде 28 сентября

27.09.2020 [Культура]

Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному Дню театра, пройдёт в Вологодском драматическом театре 28 сентября. По традиции оно проводится 27 марта, но в этом году его пришлось перенести из-за пандемии.

Артисты представят публике совместный капустный спектакль «Весь мир – театр!», но основным событием этого праздника станет вручение вологодским актёрам ежегодных премий имени Марины Щуко, Алексея Семёнова и Анания Бадаева. 

В этом году списки номинантов на премии выглядят следующим образом:

«Главная женская роль» 

-  Валентина Бурбо (Вологодский театр для детей и молодежи) за роль Зои в спектакле «Как Зоя гусей кормила», 
- Наталья Ситникова (Вологодский драматический театр) за роль Элеоноры в спектакле «Мсье Амилькар, или Человек, который платит»,
-  Нази Магалашвили (Камерный драматический театр) за роль Джулии в спектакле «Альпийская баллада».

«Главная мужская роль»

- Эдуард Аблавацкий (Вологодский театр для детей и молодежи) за роль Владимира в спектакле «Как Зоя гусей кормила», 
- Тимофей Смирнов (Вологодский драматический театр) за роль Первого полицейского в спектакле «Человек из Подольска», 
- Александр Сергеенко (Камерный драматический театр) за роль Ивана в спектакле «Альпийская баллада».

«Женская роль второго плана»

- Полина Бычкова (Вологодский драматический театр) за роль Женщины-полицейского в спектакле «Человек из Подольска», 
- Екатерина Чаукина (Вологодский театр для детей и молодежи) за роль Жени в спектакле «Как Зоя гусей кормила»,
- Анна Карпунова (Камерный драматический театр) за роль Маленькой Разбойницы и Принцессы Гиацинт в спектакле «сНежная королева».

«Мужская роль второго плана»

- Владимир Таныгин (Вологодский драматический театр) за роль Лыняева в спектакле «Волки и овцы», 
- Игорь Рудинский (Вологодский театр для детей и молодежи) за роль Курта Дюссандера в спектакле «Способный ученик»,
- Максим Слепченков (Камерный драматический театр) за роль Северного оленя, Принца, Ворона и Кая в спектакле «сНежная королева».

«Эпизодическая роль»

- Андрей Светоносов (Вологодский драматический театр) за роль Человека из Мытищ в спектакле «Человек из Подольска»,
- Ольга Юганова (Вологодский театр для детей и молодежи) за роль донны Соль в спектакле «Каменный властелин».

«За роль в кукольном спектакле»

- Андрей Васильев (Театр кукол «Теремок») за роль в спектакле «Три поросенка».
- Марина Мизина (Театр кукол «Теремок») за роль в спектакле «Три поросенка».

Напомним, что по действующим сейчас санитарным правилам, зрители будут сидеть в зале в шахматном порядке, поэтому половина мест останутся свободными.

Тэги: день театра

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