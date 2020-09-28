6,5 млн. рублей отсудили правообладатели за незаконное использование образов персонажей мультфильмов в Вологодской области

28.09.2020 [Общество]

С начала 2020 года правообладатели персонажей детских мультфильмов взыскали через Арбитражный суд Вологодской области 6 499 000 рублей компенсаций за незаконное использование образов их героев. 

— Чаще остальных с исками в суд за 9 месяцев этого года обращалось ООО «Студия анимационного кино «Мельница». С начала года зарегистрировано 21 исковое заявление Общества о компенсации за нарушение авторских прав на использование изображений персонажей мультфильмов «Лунтик» и «Барбоскины», — отмечают в пресс-службе судов Вологодской области. 

На втором месте - ООО «Маша и Медведь». Эта организация с начала года обратилась с 10 исковыми заявлениями о компенсации за нарушение авторских прав на использование изображений персонажей одноименного мультфильма. Без разрешения правообладателя изображения Маши, Медведя и Медведицы печатали на таких товарах, как обложка для медицинского полиса, детский зонт, компакт-диски, кепка, косынка, кукла и интерактивный телефон.

АО «Аэроплан» направило в суд три исковых заявления о компенсации за нарушение авторских прав на использование изображений персонажей мультфильма «Фиксики» на копилках, пластиковых фигурках и конструкторе.

Ранее NewsVo сообщал, что в прошлом году суд по интеллектуальным правам признал череповецкого предпринимателя нарушившим закон при приготовлении торта. Он разместил на нем фигурки персонажей мультсериалов «Лунтик» и «Смешарики». Исключительные права на использование изображений принадлежат ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и ООО «Смешарики». Студия пыталась взыскать с мужчины 690 тысяч рублей компенсации, однако Арбитражный суд Вологодской области не удовлетворил иск, отметим, что представитель студии сам пришел к бизнесмену и спровоцировал его, заказав торт именно с этими фигурками. 

Тэги: контрафакт, правообладатели, авторские права, суды

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