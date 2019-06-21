С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком

21.06.2019 [Общество]

Суд по интеллектуальным правам признал, что череповецкий предприниматель незаконно использовал при приговлении торта фигурки персонажей мультсериалов «Лунтик» и «Смешарики». Исключительные права на использование изображений принадлежат ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и ООО «Смешарики».

В материалах дела говорится, что  «Мельница» является обладателем прав на товарные знаки: «Лунтик», «Кузя», «Мила», «Гусеницы Вупсень и Пупсень», а также исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства-рисунки (изображения) этих персонажей. 

В апреле прошлого года представитель студии анимации заказал в торговой точке предпринимателя в Череповеце торт, для украшения которого заказчик выбрал персонажей из анимационных сериалов «Лунтик» и «Смешарики». Покупку готового торта он записал на видео и сделал фото, а потом на основании этих материалов обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к предпринимателю, в котором требовал признать факт нарушения авторских прав и взыскать с изготовителя сладостей компенсации в размере 90 000 рублей.

- Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что действия истца по заказу торта совершены исключительно с целью последующего заявления требований о взыскании компенсации и свидетельствуют о злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ), - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Эти доводы поддержал и 14 Арбитражный апелляционный суд, указав, что торт с фигурками был испечен по заказу истца. А вот суд по интеллектуальным правам, в который позже обратились авторы "Лунтика" не согласился с этими выводами, указав на отсутствие злоупотребления правами со стороны студии. Кроме того, кассационная инстанция признала, что каталог, предлагаемый предпринимателем к просмотру клиентами содержит изображения персонажей анимационных сериалов и является предложением к продаже товаров по образцам. В целях установления размера компенсации, подлежащей взысканию с предпринимателя, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд.

Аналогичный иск к предпринимателю заявлен ООО «Смешарики», являющимся правообладателем изображений пен «Нюша», «Крош», «Копатыч» и т.д., с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав в размере 600 000 рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце предпринимателя оштрафовали за то, что он продавал диски с мультфильмами «Храбрая сердцем «Disney», «Лунтик сделай сам», не имея каких-либо соглашений на использование этих произведений с их авторами или правообладателями.

Тэги: штрафы, авторские права

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