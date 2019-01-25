В Череповце продавца «пиратских» DVD-дисков оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Череповце продавца контрафактных DVD-дисков с мультфильмами оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

- Как установлено судом, 19 сентября 2017 года в отделе «DVD-студия рекорд» в г. Череповце на ул. Сталеваров ИП Смирнов продавал DVD –диски с мультфильмами «Храбрая сердцем «Disney», «Лунтик сделай сам», не имея каких-либо соглашений на использование этих произведений с их авторами или правообладателями, и таким образом распространял контрафактную продукцию, - говорится в сообщении пресс-службы.

За незаконную реализацию контрафактных DVD –дисков (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ) предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей и конфисковали «пиратскую» продукцию.

Мужчина с этим решением не согласился и подал жалобу в областной суд, требуя отменить наказание.

- Оспаривая привлечение к административной ответственности, Смирнов указывал на отсутствие в его действиях состава административного правонарушения, поскольку у него имелся договор поставки товаров. При вынесении решения Вологодский областной суд учел, что представленный Смирновым договор поставки соглашением на использование аудиовизуальных произведений не является и не исключает обязательное наличие такого соглашения при распространении продукции, - сообщает пресс-служба.

В итоге решение об административной ответственности предпринимателя осталось в силе.