В Вологде еще один дом отключат от газа из-за отсутствия договора на техобслуживание сетей

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» сообщило приостановлении поставки газа с 5 октября в три дома на территории региона. Речь идет о доме № 18 по улице Болонина в городе Вологде, а также доме № 13 по улице Трудовая в Тотьме и № 6 по улице Трудовая деревни Матвеево в Тотемском районе. Отключение будет произведено в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

В пресс-службе компании отмечают, что заключение договора и ежегодное проведение технического обслуживание газоиспользующего оборудования являются обязательным условием газоснабжения потребителей.

«Дома находятся в непосредственном управлении, всем собственникам жилых помещений неоднократно направлялись уведомления о необходимости заключение договора на ТО ВДГО, реакции не последовало. В известность поставлена областная жилищная инспекция, главы и прокуроры муниципальных образований, поскольку поставка на неисправное оборудование и необслуженные сети чревата возникновением аварийных ситуаций и человеческими жертвами», — пояснил начальник абонентского отдела ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Татузов.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе без газа остались также жильцы аварийного дома №9 по улице Чернышевского в Вологде. Утром 22 сентября газовики сообщили им, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По словам специалистов, возобновить подачу газа можно только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей. Договор на техобслуживание не заключен - у дома нет УК. Жильцам, хотя большинство из них пользуется квартирами по договору социального найма, предлагают созвать собрание собственников и самим, за свои деньги заключить договор.