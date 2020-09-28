Череповчанка Ирина Федотова не прошла в финал телешоу «Голос 60+». На этапе нокаутов она исполнила песню «Купите папиросы» Германа Яблокова. Несмотря на положительные отзывы, Гарик Сукачёв предпочел вывести в финал двух других участниц своей команды.

Напомним, Ирина Федотова живёт и работает в Череповце. У неё нет профессионального музыкального образования, но она закончила музыкальную школу, выросла в музыкальной семье и поёт с молодости. В этом году она решила принять участие в шоу «Голос 60+». На этапе слепых прослушиваний к ней повернулись трое из четырёх членов жюри.

— Слепые прослушивания — один из самых ярких моментов моей жизни, — говорит Ирина. — Я решила, кто первый ко мне повернётся, к тому и пойду.

Гарик Сукачёв повернулся тогда первым и осыпал Ирину комплиментами:

— Ирина, у меня тоже нет музыкального образования, только начальное. Идите ко мне. Мы оба обожаем джаз. Я, знаете ли, подкаблучник. Вам со мной повезёт, — сказал тогда Сукачёв, а в следующем выпуске признался — Я хотел, чтобы у меня была джазовая певица.

Но в финал из своей команды Сукачёв, в итоге, взял Татьяну Шупеню и Галину Грозину.

