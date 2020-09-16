«Своим самым главным учителем считаю Николая Носкова»: череповчанка Ирина Федотова стала участницей телешоу «Голос 60+»

Череповчанка Ирина Федотова прошла этап слепых прослушиваний в шоу «Голос 60+» на Первом канале.

- Меня зовут Ирина Федотова. Я родилась в Череповце, - рассказала Ирина в программе «Голос 60+». - Семья у нас была очень дружная, музыкальная. Голос мне достался по наследству. Мама у меня великолепно пела, папа играл на гармошке, ну и я на пианино им подыгрывала. После музыкальной школы я работала на швейной фабрике и пела в художественной самодеятельности. Потом меня заметили музыканты и пригласили работать в ресторан. Среди них был Николай Носков. Он научил меня петь. Поэтому я считаю его своим самым главным учителем.

Дмитрий Нагиев поинтересовался у Ирины:

- Коля Носков уезжает в Москву и зовёт с собой, а вы говорите: «Нет». Почему? - Наверное, я испугалась. И потом мне захотелось создать семью. А если бы я уехала, то не было бы у меня вот этого сына, - и Ирина показала на молодого человека, который стоял рядом с ней и добавила, что не жалеет о сделанном тогда выборе.

На этапе слепых прослушиваний Ирина исполнила песню Эллы Фицджеральд Lullaby of Birdland («Колыбельная клуба Бердленд»). Это джазовая песня Джорджа Ширинга на слова Джорджа Дэвида Вайса.

Во время выступления Ирины на слепых прослушиваниях к ней уже на первом куплете повернулся член жюри Гарик Сукачёв. Затем повернулись Елена Ваенга и Тамара Гвердцители. Ещё один представитель жюри – Лев Лещенко, так и не нажал на красную кнопку, но во время обсуждения лестно отзывался о выступлении.

Отвечая на вопросы жюри Ирина рассказала, что у неё нет профессионального музыкального образования.

- Ирина, у меня тоже нет музыкального образования, только начальное, - сказал Гарик Сукачёв. - Идите ко мне. Мы оба обожаем джаз. Я, знаете ли, подкаблучник. Вам со мной повезёт. - Я хочу, чтобы вся страна услышала таких талантливых певиц как вы, - сказала Ирине Тамара Гвердцители. - Джаз не надо орать, его надо петь. Вот это был тот случай, когда джаз был спет, - сказала про выступление Ирины Елена Ваенга.

В итоге Ирина выбрала команду Гарика Сукачёва.

Следующий выпуск шоу «Голос 60+» можно посмотреть на «Первом канале» 18 сентября в 21:30.

