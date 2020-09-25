Мотоциклист госпитализирован после наезда на лося на трассе под Череповцом

25.09.2020 [Происшествия]
Мотоциклист госпитализирован после наезда на лося на трассе под Череповцом

В Череповецком районе мотоциклист пострадал в результате наезда на лося. ДТП произошло 24 сентября около 19.30 на первом километре автодороги Суда — Рощино.

По предварительным данным областного УГИБДД, 29-летний молодой человек за рулем мотоцикла «Ямаха» совершил наезд на лося, а после съехал в кювет. 

— В результате ДТП мотоциклист в состоянии комы госпитализирован, — отмечают в ГИБДД.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповецком районе водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов, машина в итоге оказалась в кювете. ДТП произошло в ночь на 10 сентября на 7 км автодороги Череповец — Белозерск.

 

Тэги: сбил лося, мотоциклист
Фото областного УГИБДД

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