На трассе под Череповцом водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов

В Череповецком районе водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов, машина в итоге оказалась в кювете. ДТП произошло в ночь на 10 сентября на 7 км автодороги Череповец — Белозерск.

Как сообщает районный отдел ГИБДД, 31-летний житель Бабаевского района совершил наезд на кабанов, которые «внезапно выбежали на проезжую часть перед транспортным средством». После наезда иномарка съехала в придорожный кювет.