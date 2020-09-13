На трассе под Череповцом водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов

13.09.2020 [Происшествия]

В Череповецком районе водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов, машина в итоге оказалась в кювете. ДТП произошло в ночь на 10 сентября на 7 км автодороги Череповец — Белозерск.

Как сообщает районный отдел ГИБДД, 31-летний житель Бабаевского района совершил наезд на кабанов, которые «внезапно выбежали на проезжую часть перед транспортным средством». После наезда иномарка съехала в придорожный кювет.

— В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил механические повреждения. Несколько кабанов погибли, — отмечают в ГИБДД.

Тэги: кабаны, ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповецкому району

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