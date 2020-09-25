Котельный завод стоимостью более 150 млн. рублей построят в индустриальном парке «Череповец»

В индустриальном парке «Череповец» началось строительство котельного завода. Предполагается, что на трех гектарах промышленной площадки будут производить инновационные паровые и водогрейные котлы. Объем инвестиций компании «Норд» составит около 150 млн. рублей, будет создано около 100 рабочих мест.

— Один из главных критериев реализации проекта на территории индустриального парка — организация производства с низкой экологической нагрузкой. При разработке проектно-сметной документации уже учитывается применение энергоэффективных технологий с пониженным потреблением энергоресурсов. Компания «Норд» соответствуем экокритериям, согласно проекту, утверждённому в разных ведомствах и ресурсных организациях, — отметили в Агентстве городского развития.

На сегодняшний день уже идут работы по планировке территории, после которых компания приступит к забивке свайного поля и устройству фундаментов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году.

— Производственная линейка предприятия будет включать производство стальных газотрубных двух- и трехходовых паровых и водогрейных низкотемпературных котлов мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промышленных предприятий, предприятий ЖКХ», — отмечает представитель компании «Норд» Александр Ратников.

По данным Агентства, еще три производственных предприятия-резидента, работающих в сфере металлообработки, лёгкой промышленности, машиностроения готовятся к началу строительства на площадке парка «Череповец». Все они будут пользоваться инженерной и транспортной инфраструктурой, которую ранее на площадке парка построил Фонд развития моногородов.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская область вернет в федеральный бюджет 383 млн. рублей «нерационально использованных средств». Речь идет о неисполнении показателей в индустриальном парке «Череповец». В соглашении с Фондом моногородов было прописано, что парк должен быть загружен на 90%, но по факту это только 20%.