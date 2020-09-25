Четвертый день без газа: жильцы аварийного дома в Вологде не могут добиться помощи от властей

Четвертый день жильцы аварийного дома на улице Чернышевского, 9 остаются без газа и, как следствие, без горячей воды — в квартирах установлены колонки. Утром 22 сентября газовики сообщили, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По их словам, возобновить подачу газа можно только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей.

Проблема в том, что дом уже несколько лет живет без УК — никто не берется содержать аварийную постройку. В городской администрации разводят руками: из-за отсутствия управляющей компании прямо сейчас некому заключить договор на техобслуживание с газовиками. А для того, чтобы сделать это напрямую, необходимо собрание жильцов, которого еще нужно дождаться.

— Выход — это проведение общего собрания. Размещение уведомлений, 10 дней мы ожидаем до проведения очной формы собрания (проводить будем в очно-заочной форме). Инициатором, конечно же, выступим мы, для того, чтобы помочь жителям справиться с вопросами в документах. Но это только через 10 дней. Есть и второй вариант решения, параллельно прорабатывается вопрос — данному многоквартирному дому назначить по конкурсу управляющую компанию, — прокомментировал вести35.рф замначальника департамента городского хозяйства Константин Гольдберг.

Большинство квартир на Чернышевского, 9 — муниципальные, люди в них живут по договору социального найма, и искренне не понимают, что они могут решить на собрании, даже не являясь собственниками недвижимости. Очередной конкурс по поиску управляющей компании назначили на 2 октября.

Пока чиновники разбираются в бюрократических тонкостях заключения договора на техобслуживание газовых сетей, люди вынуждены жить без элементарных коммунальных удобств.

— У нас газовые колонки, воды горячей нет! Готовить на плитках нельзя, проводка не выдерживает. Печи топить нельзя, они пожароопасны. Покупаем, в основном, готовую еду в супермаркетах и кафе, — рассказывает жительница дома Оксана.

В доме живут дети, которым в особенности необходим уход.

— У меня сын с хроническим заболеванием, которому нужна правильная еда. У него бронхиальная астма, — рассказала NewsVo жительница дома Любовь.

Вологжане готовят заявление в прокуратуру в надежде, что надзорное ведомство поможет им разобраться в проблеме.

Как ранее сообщал NewsVo, расселить аварийный дом планируют только в феврале 2021 года.