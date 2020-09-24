На территории детсада в Нюксенском районе заметили волка

В Нюксенском районе 22 сентября молодой волк зашел на территорию детского сада в деревне Копылово. О ситуации были оповещены все службы и местные охотники.

В итоге животное застрелили, когда оно вышло из деревни.

В областном правительстве говорят, что в этом году проблема с заходом хищников в населенные пункты стоит особо остро.

«В нескольких районах созданы оперативные бригады, которые патрулируют леса, устраивают приманки, ставят самоловы. Отстрел хищника проводится как охотинспекторами, так и охотниками, — цитирует новостной сайт регионального правительства Вологда Регион слова замгубернатора Михаила Глазкова. — Активность зверя во многом обусловлена погодными условиями. Затяжное начало прошлой зимы способствовало высокому приплоду волка и одновременно препятствовало добыче хищника. Именно зимой идет основная добыча волка, когда по следам можно обложить зверя. В большинстве районов снег выпал поздно. Из-за отсутствия глубокого снежного покрова волки передвигались быстро, за сутки могли пройти порядка 50 километров, охотники просто не успевали обложить стаю».

Обо всех случаях появления волков возле жилых домов необходимо сообщать по телефону горячей линии облохотдепартамента 8-8172-23-00-88.

Ранее NewsVo писал, что в ноябре прошлого года жителей Подболотья и окрестных деревень в Бабушкинском районе пугала рысь. Животное свободно гуляло по населенным пунктам.