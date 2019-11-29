В Бабушкинском районе рыси гуляют по деревням, пугая местных жителей

Жители Подболотья и окрестных деревень в Бабушкинском районе обеспокоены тем, что по улицам среди домов спокойно разгуливает рысь. Первый раз животное заметили еще в начале недели, видели его в Бучихе, Заборье и Дудкине. Специалисты облохотдепартамента говорят, что это два разных детеныша рыси, они не агрессивны и переживать не о чем. Однако сельчане боятся, что рысь все-таки может напасть.

— Здесь густонаселенный куст деревень, и рысь ходит по разным соседним деревням. Она не обращает внимания ни на технику, ни на собак. Залезает на дерево и сидит в окружении собак, которые лают внизу. Многие родители боятся, что рысь нападет на детей, — рассказал NewsVo один из местных жителей.

Люди рассказывают, что уже обращались в районное охотхозяйство, но результата это никакого не дало.

— Они сказали, что у них нет средств на то, чтобы рысь нейтрализовать. В итоге сейчас рысь в Заборье, до этого ее видели в Скокове, куда пойдет дальше — непонятно, — говорят жители.

Корреспондент NewsVo позвонил в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Там помогли связаться с сотрудником их ведомства, который работает в селе имени Бабушкина. Александр Коноплев говорит, что рысей было две, но "они никого не едят", а сейчас вообще все спокойно.

— Я еще с воскресенья в курсе этой ситуации. В ночь с воскресенья на понедельник в этой местности проходила кошка с котятами (ред. — имеется в виду рысь). Собаки их разогнали, одного котенка загнали на дерево в районе Дудкино. В 6.40 мне позвонили, я сказал, чтобы собак оттуда отогнали, котенок ушел в сторону Сосновки в лес. На сегодняшний день там тихо, никого нет, я лично весь сельсовет обзвонил. Вчера в районе Заборья еще видели вечером на дереве, но это другой, охотники говорят, что даже окрас разный. Ничего неординарного там не было, шоу не из чего делать, — уверен Александр Коноплев.

В Бабушкинском районе о диких животных в деревнях можно сообщать по телефону 8 (81745) 2-16-96. Список отделений облохотдепартамента в других муниципалитетах — на сайте ведомства.