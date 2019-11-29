В Бабушкинском районе рыси гуляют по деревням, пугая местных жителей

29.11.2019 [Общество]
В Бабушкинском районе рыси гуляют по деревням, пугая местных жителей

Жители Подболотья  и окрестных деревень в Бабушкинском районе обеспокоены тем, что по улицам среди домов спокойно разгуливает рысь. Первый раз животное заметили еще в начале недели, видели его в Бучихе, Заборье и Дудкине. Специалисты облохотдепартамента говорят, что это два разных детеныша рыси, они не агрессивны и переживать не о чем. Однако сельчане боятся, что рысь все-таки может напасть.

— Здесь густонаселенный куст деревень, и рысь ходит по разным соседним деревням. Она не обращает внимания ни на технику, ни на собак. Залезает на дерево и сидит в окружении собак, которые лают внизу. Многие родители боятся, что рысь нападет на детей, — рассказал NewsVo один из местных жителей.

Люди рассказывают, что уже обращались в районное охотхозяйство, но результата это никакого не дало.

— Они сказали, что у них нет средств на то, чтобы рысь нейтрализовать. В итоге сейчас рысь в Заборье, до этого ее видели в Скокове, куда пойдет дальше — непонятно, — говорят жители.

Корреспондент NewsVo позвонил в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.  Там помогли связаться с сотрудником их ведомства, который работает в селе имени Бабушкина.  Александр Коноплев говорит, что рысей было две, но "они никого не едят", а сейчас вообще все спокойно.

— Я еще с воскресенья в курсе этой ситуации. В ночь с воскресенья на понедельник в этой местности проходила кошка с котятами (ред. — имеется в виду рысь). Собаки их разогнали, одного котенка загнали на дерево в районе Дудкино. В 6.40 мне позвонили, я сказал, чтобы собак оттуда отогнали, котенок ушел в сторону Сосновки в лес. На сегодняшний день там тихо, никого нет, я лично весь сельсовет обзвонил. Вчера в районе Заборья еще видели вечером на дереве, но это другой, охотники говорят, что даже окрас разный. Ничего неординарного там не было, шоу не из чего делать, — уверен Александр Коноплев.

В Бабушкинском районе о диких животных в деревнях можно сообщать по телефону 8 (81745) 2-16-96. Список отделений облохотдепартамента в других муниципалитетах — на сайте ведомства.

Тэги: рысь, животные
Фото со страницы Лидии Шеркуновой в соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?
В Вологде снесли старинное здание на Самойло, 7
30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
Администрация Федотовского поселения требует от детей погибшего в ДТП главы возместить ущерб
Владелец ТРЦ "Июнь" в Череповце хочет взыскать с "Ленты" более 7 млрд рублей за аренду
В вологодских кинотеатрах объяснили, почему показывают не все ожидаемые киноновинки
Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
28.11.2019 [БлогоVO]

Бывалово. Решение для зеленой зоны

608
0
28.11.2019 [БлогоVO]

Издевательство над жителями района Бывалово в 3,5 часа

1369
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТБО
Синоптики обещают гололед и сильный ветер в Вологодской области 1 декабря
Ярмарка, спектакль для детей, мастер-классы: 30 ноября в Вологде пройдут "Гражданские выходные"
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
В Вологде бармена оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии
Убийцу 71-летнего дачника в Вологде следователи вычислили с помощью анализа ДНК
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

4622
0
29.11.2019 [БлогоVO]

Вынужден огорчить живодёров и недо-юристов: эвтаназия здоровых домашних животных в России запрещена

51
0
27.11.2019 [Обзор Прессы]

Ждите лекарство для жизни. Ждите

451
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика