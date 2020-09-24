В Тарногском районе суд вынес приговор по делу о гибели 18-летнего юноши в драке

24.09.2020 [Общество]

В Тарногском районе суд огласил приговор 17-летнему и 18-летнему местным жителям, причастным к гибели их знакомого. Старший подсудимый признан виновным в причинении потерпевшему смертельной травмы. Второго обвиняемого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошёл 20 июля 2019 года в деревне Наумовская. 18-летний потерпевший скончался в результате полученной в драке травмы. Перед этим все фигуранты дела распивали спиртное в беседке на улице.

«Следствием и судом установлено, что между двумя 18-летними парнями произошел конфликт, в ходе которого молодые люди стали бороться. Нетрезвый 17-летний подросток, защищая оказавшегося на земле приятеля, которого несколько раз ударил собутыльник, нанес последнему сильный удар ногой в область головы, явно превышая при этом пределы необходимой обороны. Упавшего от удара юношу, поднявшийся с земли 18-летний обвиняемый также пнул ногой по голове. От полученных телесных повреждений в результате тупой травмы головы и кровоизлияния молодой человек вскоре скончался на месте происшествия», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Старшему подсудимому назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. С него также взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Уголовное дело в отношении второго обвиняемого прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Тэги: драка

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