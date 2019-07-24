18-летний житель Тарногского района во время ссоры до смерти избил сверстника

24.07.2019 [Происшествия]

В Тарногском районе арестовали 18-летнего жителя по подозрению в причинении смерти по неосторожности своему сверстнику. Во время ссоры он избил юношу, с которым вместе учился в школе: тот умер.

По версии следствия, трагедия произошла днем 20 июля возле одного из домов в деревне Наумовская. Пьяный подозреваемый поссорился со своим одноклассником и несколько раз ударил его руками и ногами по голове. От полученных телесных повреждений молодой человек вскоре скончался на месте происшествия.

По факту гибели молодого человека возбуждено дело по  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее Newsvo сообщал, что в Шексне в июне этого года арестовали пенсионера, который до смерти забил бездомного кувалдой и бросил тело в гаражах.

Тэги: гибель человека, избиение, драка

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18-летний житель Тарногского района во время ссоры до смерти избил сверстника

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