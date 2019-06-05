В Шексне арестовали пенсионера, который до смерти забил бездомного кувалдой

В Шексне следователи вычислили убийцу бездомного, скелетированные останки которого нашли в кустах на улице Пионерской.

Останки человеческого тела, предположительно мужчины, были обнаружены в ноябре 2018 года недалеко от железнодорожного полотна в районе гаражей. Установить личность погибшего сразу не удалось. Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти. Тогда следователи назначили новую экспертизу - медико-криминалистическую, в экспертном учреждении Вологды.

К тому моменту следствие уже располагало информацией о том, что с августа 2018 года никто не видел проживавшего в той местности 64-летнего бездомного мужчину. Экспертам представили не только останки человеческого тела, но и прижизненную фотографию пропавшего мужчины.

- В результате экспертных процедур фотосовмещения удалось подтвердить личность погибшего, но, более того, эксперт смог сориентировать следствие в вопросе причин его смерти, сообщив об обнаруженных у него телесных повреждениях, возможно криминального характера, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Информацию об этом следователи передали оперативникам, и в итоге полицейским удалось вычислить подозреваемого в убийстве бездомного. Им оказался местный 66-летний пенсионер, знакомый погибшего. Он написал явку с повинной.

По версии следствия, вечером 12 августа прошлого года мужчины находились в гараже, расположенном на улице Пионерской в Шексне. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, вооружившись кувалдой, несколько раз ударил потерпевшего. В результате полученных травм бездомный скончался.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли ту самую кувалду, а также следы вещества, похожего на кровь. По уголовному делу незамедлительно были допрошены свидетели, а подозреваемому объявлено о его задержании в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.

Ранее Newsvo сообщал, что в Сямже вынесли приговор 71-летнему пенсионеру, который убил собутыльника кувалдой, а потом несколько месяцев хранил его тело в подвале своего дома. Приговором суда подсудимому с учетом его возраста и состояния здоровья назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.