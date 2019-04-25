Жителя Сямжи, который хранил тело убитого собутыльника в подполье, приговорили к 6,5 годам колонии

25.04.2019 [Происшествия]

В Сямже вынесли приговор 71-летнему пенсионеру, который убил собутыльника кувалдой, а потом несколько месяцев хранил его тело в подвале своего дома.

Напомним, трагедия произошла в райцентре в марте прошлого года, но известно о ней стало только в августе. Подсудимый у себя дома распивал спиртное с приятелем.

- В ходе возникшей ссоры мужчина схватил кувалду и ударил ею 56-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего в подпольном помещении дома, забросав строительным и бытовым мусором.

Тело удалось обнаружить полицейским при проверке оперативной информации о совершенном преступлении. Стоит отметить, что у погибшего не было постоянного места жительства и никто его не разыскивал.

- В ходе допроса задержанный по подозрению в совершении преступления пенсионер признался в содеянном, рассказав, что потерпевший, не имея постоянного места жительства, стал часто заходить к нему и, хотя они вместе выпивали спиртное, оставаться у него жить он не разрешал. В тот день мужчина не захотел уходить из дома пенсионера, улегся спать на диван, и такая его навязчивость вызвала в хозяине дома раздражение и гнев, - отмечают в региональном управлении следственного комитета.

При осмотре места происшествия следователи криминалисты СКР обнаружили и извлекли останки потерпевшего, изъяли следы крови и орудие преступления.

Приговором суда подсудимому с учетом его возраста и состояния здоровья назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: убийство

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