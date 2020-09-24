Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году

24.09.2020 [Общество]
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году

В Москве в рамках Российской креативной недели презентовали проект частного культурного центра «О», который планируют открыть в бывшем здании военного госпиталя в Вологде в 2024 году. 

В арт-пространстве будут организовывать лекции и выставки, проводить кинопоказы, там откроются библиотека и детская студия. Планируется также разместить в бывшем здании госпиталя ресторан, туристический центр и коворкинг.

Постоянная экспозиция центра будет состоять из коллекции вологодского бизнесмена Германа Титова. Кроме того, запланировано партнерство с ведущими музеями и арт-центрами.

— Мы предполагаем, что сначала это будет на 100% дотационная история, несмотря на то, что там присутствуют коммерческие площади. Как уже было сказано, на первом этаже там представлен коммерческие площади - какие-то креативные магазинчики, ресторанный бизнес. Но мы понимаем, что за счет первого этажа, ¼ части всего объекта, выстроить экономику невозможно. Мы предполагаем различные формы сотрудничества и партнерства с нашими участниками, в том числе экспозиционное хранение и особое хранение. Запрос на особое хранение присутствует, и это тоже какая-то экономика, безусловно. Пока мы посчитать на 100% не можем, сколько будет стоить это хранение. Мы предполагаем, что здание через два-три года эксплуатации выйдет на самоокупаемость, — рассказал на презентации вологодский бизнесмен Алексей Сивков. 

По словам Сивкова, реализация проекта состоится в несколько этапов, первый, возможно, будет реализован уже в 2020 году, это будет организация небольших выставок художников. Завершить все работы в самом здании и открыть его планируют в 2024 году.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году Сивков купил историческое здание военного госпиталя на Набережной VI Армии, 113 вместе с участком за 33 963 850 рублей. Это была начальная цена аукциона, который провела администрация Вологды. Из этой суммы 2 757 425 рублей — цена трехэтажного нежилого здания госпиталя, 31 206 425 рублей — цена земельного участка.

Как сообщала газета «Премьер», изначально здание бывшего госпиталя выкуплено для нужд центра искусства и культуры «Академия». Исполнительный директор ЦИК «Академия» — предприниматель Герман Титов. А Алексей Сивков является директором и учредителем «Академии».

— Под центр должны быть задействованы все три этажа. Во-первых, там откроются книжный магазин и библиотека гуманитарной литературы. Откроется ряд тематических магазинов. Во-вторых, запланировано создание пространства, которое сможет работать и в режиме лектория, и в режиме концертного или кинозала. В том числе будут созданы условия для детского творчества. Во дворе будут проводиться фестивали и выставки скульптуры. Самая главная составляющая проекта — это организация выставок современного искусства, — рассказывал ранее газете Герман Титов.

Бывший госпиталь является историческим зданием, он был построен в конце XIX века, поэтому был продан с обременением. В частности, использовать имущество можно только в соответствии с утвержденными границами зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ, а также в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Тэги: проекты, культура
На фото скриншот презентации центра "О"

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