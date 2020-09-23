Вологда обогнала Череповец по количеству новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 44 пациентам. Из них 19 в Вологде, восемь в Череповце, пять в Вологодском районе, пять в Харовском, три в Вожегодском, по одному в Вытегорском, Вашкинском, Кадуйском, Тотемском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 300 пациентам. Большая часть из них — 3 584 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 45. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 671 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что по количеству заболевших коронавирусом Вологодская область на 71 месте в стране и на 8 месте в Северо-Западном федеральном округе.