Дорогу Лодейка-Благовещенье в Великоустюгском районе после жалоб жителей пообещали прогрейдировать

Дорогу от Лодейки до Благовещенья в Великоустюгском районе, по которой возят школьников, после жалоб жителей в соцсетях пообещали прогрейдировать. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

«Последний раз грейдирование проводилось 17 сентября. При наступлении сухой погоды проведём грейдирование ещё раз. После прохождения осадков появление ямочности на гравийных дорогах, к сожалению, обычное явление. Однако дефекты, которые образовались, не препятствуют проезду и не создают угрозу безопасности. Будем следить за дорогой и проводить грейдирование, соблюдая все регламентные сроки», - рассказал Накрошаев.

К своему посту он также приложил фото, на которых, по его словам, представлены самые плохие участки.

По данным департамента, протяжённость всего маршрута составляет 24 километра. Участков, которые изображены на фото - около четырех километров. Остальная трасса, по словам Накрошаева, выглядит так.

- Очень жаль, что таких участков на данном промежутке мало и они короткие! А вся остальная грунтовая дорога, как на фото выше, вся в ямах! Жаль и детей, которые по ней ездят каждый день и личный транспорт! Каждый день, как на каторгу! В школу приезжаем все вымотанные! - пишет в комментариях к этой записи Ирина Закусова.

Как ранее сообщал NewsVo, в ночь на 18 августа в деревне Лодейка сгорело деревянное здание школы. Общая площадь пожара составила 625 квадратных метров. Строение уничтожено огнем, имущество спасти не удалось. Пострадавших нет. Рассматривались две версии пожара — электротехническая неисправность, либо неисправность твердотопливного котла.

В здании дислоцировались начальная школа, среднеобразовательная школа и детский сад. В нем обучалось шесть школьников и один ребенок дошкольного возраста. Теперь детей на автобусе возят за 25 километров, в Благовещенье.