Мать убитой в Междуреченском районе девочки оштрафовали на 60 тысяч рублей

Мать убитой в Междуреченском районе полуторагодовалой девочки признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как ранее сообщал NewsVo, тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, отец ребенка, Степан Жигалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в себе Шуйское, ударил по голове девочку, после чего ушел из дома.

— Суд установил, что с 11 по 12 января 2020 года в квартире в с. Шуйское Междуреченского района Вологодской области подсудимая, являясь матерью малолетней А., после того, как ее супруг (отец девочки) причинил ребенку тупую травму головы, хотела скрыть этот факт и не предприняла меры к оказанию помощи ребенку, не доставила ее в медицинское учреждение, не вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. Девочка скончалась на месте происшествия, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Когда женщина сообщила мужу о смерти дочери, он забрал тело ребенка и отвез в областной центр якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка, сообщил о произошедшем в полицию.

Известно также, что в семье, помимо убитой девочки, воспитывалось еще четверо детей. Обследование не выявило у них следов жестокого обращения, но мать была доставлена в больницу со следами побоев. Дети изъяты из семьи и находятся в соцучреждениях. Ранее семья состояла на учете как малообеспеченная, а не как неблагополучная.

В мае 2020 года суд признал мужчину виновным в убийстве ребенка и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на один год.

В сентябре 2020 года мировой судья назначил матери девочки наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей за оставление малышки в опасности.