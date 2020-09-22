Мать убитой в Междуреченском районе девочки оштрафовали на 60 тысяч рублей

22.09.2020 [Происшествия]

Мать убитой в Междуреченском районе полуторагодовалой девочки признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как ранее сообщал NewsVo, тело ребенка было обнаружено вечером 13 января в машине возле проходной хлебозавода во втором Турундаевском переулке в Вологде. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По версии следствия, отец ребенка, Степан Жигалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в себе Шуйское, ударил по голове девочку, после чего ушел из дома.

— Суд установил, что с 11 по 12 января 2020 года в квартире в с. Шуйское Междуреченского района Вологодской области подсудимая, являясь матерью малолетней А., после того, как ее супруг (отец девочки) причинил ребенку тупую травму головы, хотела скрыть этот факт и не предприняла меры к оказанию помощи ребенку, не доставила ее в медицинское учреждение, не вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. Девочка скончалась на месте происшествия, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Когда женщина сообщила мужу о смерти дочери,  он забрал тело ребенка и отвез в областной центр якобы для проведения экспертизы. В Вологде он приехал к родственнику, который, увидев тело ребенка, сообщил о произошедшем в полицию.

Известно также, что в семье, помимо убитой девочки, воспитывалось еще четверо детей. Обследование не выявило у них следов жестокого обращения, но мать была доставлена в больницу со следами побоев. Дети изъяты из семьи и находятся в соцучреждениях. Ранее семья состояла на учете как малообеспеченная, а не как неблагополучная.

В мае 2020 года суд признал мужчину виновным в убийстве ребенка и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на один год. 

В сентябре 2020 года мировой судья назначил матери девочки наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей за оставление малышки в опасности. 

Тэги: убийство, дети, оставление в опасности

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина
Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
В Череповецком районе обнаружено тело одного из двух пропавших рыбаков
В Вологде депутаты одобрили повышение платы за детсад почти на 20%
Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки по улице Ярославской
Дожди и усиление ветра ожидаются в Вологодской области
Вопрос об установлении сервитута на участок возле домов по улице Ярославской в Вологде вынесут на сессию Гордумы
В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги
21.09.2020 [Происшествия]

Подпольное производство алкогольных напитков обнаружили полицейские в Вологде

1232
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Череповчанки зарабатывали до 700 тысяч рублей на съемках порновидео

939
0
21.09.2020 [Общество]

Фонд, восстанавливающий храм в Шуйском, оштрафовали за земляные работы без привлечения археолога

622
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» подписала контракт с экс-игроком екатеринбургского УГМК Анной Сергачевой
20-летнего череповчанина, который избил бывшего своей подруги, приговорили к условному сроку
Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа
В мэрии Череповца будут выдавать разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников
Вологжанку оштрафовали за сокрытие информации о задолженности в ходе процедуры банкротства
В Череповце пьяный мужчина угнал трактор и попал на нём в ДТП
Мать убитой в Междуреченском районе девочки оштрафовали на 60 тысяч рублей
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

3818
0
22.09.2020 [БлогоVO]

Компенсация вреда в связи с незаконным уголовным преследованием. Наткнулся на такое «замечательное» решение Череповецкого городского суда

81
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

2409
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика