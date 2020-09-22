45 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 45 пациентам. Из них 24 в Череповце, восемь в Вологде, четыре в Шекснинском районе, три в Череповецком районе, по одному в Сямженском, Грязовецком, Вашкинском, Нюксенском, Тотемском, Сокольском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 256 пациентам. Большая часть из них — 3 565 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 45. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 646 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что по количеству заболевших коронавирусом Вологодская область на 71 месте в стране и на 8 месте в Северо-Западном федеральном округе.