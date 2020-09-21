В Никольском районе газовики, продавая баллоны, не выдавали чеки жителям

В Никольском районе прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Устюггазстрой», занимающегося продажей бытового газа в баллонах.

Установлено, что при оказании услуг потребителям не предоставляются товарные чеки и не ведётся журнал учёта, и как следствие, отсутствует информация о выполнении продавцом обязанности проинформировать покупателя о правилах безопасности при самостоятельной транспортировке и замене газовых баллонов.

«Также проверкой установлено, что обществом на одном из объектов, расположенных в районном центре, не соблюдаются правила пожарной безопасности, выразившиеся в нарушении сроков перезарядки огнетушителей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Аналогичные нарушения выявила прокуратура Усть-Кубинского района в газонаполнительном пункте в селе Устье: покупателей не информировали о правилах безопасности и не предоставляли им товарные чеки.

Директору ООО «Устюггазстрой» внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Директору газонаполнительной станции в Устье также было внесено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление Севергаз». Такое решение было принято после обращения жителей и областных властей о завышенных ценах на сжиженный газ в регионе. Дело до сих пор рассматривается в ведомстве, решение по нему, судя по сайту УФАС, не вынесено.