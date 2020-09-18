«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу

Групповой этап Кубка России по баскетболу проходит в Курске с 14 по 19 сентября. В следующий раунд пройдет только победитель группы.

«Вологда-Чеваката» потерпела три поражения в пяти матчах, 39:65 от казанской «Казаночки», 21:103 курскому «Динамо» и 34:83 «Динамо» из Новосибирской области. Вологодские баскетболистки одержали две победы, правда одна из них была "технической". Вологжанки в упорной борьбе сломили сопротивление красноярского «Енисей 2» 63:62, и получила "техническую" победу в игре против пензенской «Юности» со счётом 20:0. Игра должна была пройти завтра, но команда из Пензы не смогла прибыть на турнир, по модной нынче причине, перед самым турниром тест одного из игроков показал коронавирус, и команде была вынуждена снятся с турнира, получив во всех матчах "технические" поражения.

Самой результативной в составе нашей команды стала Анна Скамьина, в среднем набирая за матч 8,3 очка. Теперь «Вологда-Чеваката» возвращается домой, чтобы продолжить подготовку к Чемпионату России. Старт Суперлиги 1 намечен на 10 октября, в этот день "пчелки" примут «Спарта&k2» из подмосковного города Видное.