Вологжанка перевела 225 тысяч рублей мошеннику, который по телефону представился полицейским

18.09.2020 [Происшествия]

Жительница Вологды стала жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что с её банковским счётом происходят подозрительные операции. Он попытался убедить женщину перевести её деньги на якобы резервный счёт, но вологжанка поняла, что разговаривает с мошенником, и отказалась.

«Через несколько минут на абонентский номер потерпевшей вновь поступил звонок. На этот раз неизвестный мужчина сообщил, что звонит из якобы дежурной части УМВД России по Вологодской области. Для полной уверенности собеседник предложил женщине сверить номер телефона, с которого он звонит с номером телефона, размещенного на официальном сайте УМВД России по Вологодской области. Вологжанка зашла на сайт и убедилась в том, что ей действительно звонили из дежурной части областного УМВД», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Второй звонивший всё-таки убедил женщину перечислить деньги на «резервный счёт». Сумма ущерба составила 225 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что только за минувшие сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 1,5 млн. рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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