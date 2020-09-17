За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 1,5 млн. рублей

17.09.2020 [Происшествия]

23-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Она рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками службы безопасности крупного банка. Злоумышленники убедили потерпевшую раскрыть им данные банковской карты и передать коды, приходившие ей в смс. После этого со счёта череповчанки списали 562 тысячи рублей.

«От аналогичного вида дистанционного мошенничества жительница Вологды 1956 г. р. лишилась 150 тысяч рублей, жительница Череповца 1976 г. р. перевела мошенникам 192 тысячи рублей, жительница Кирилловского района 1962 г. р. перечислила 450 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего, по данным пресс-служба областного УМВД, жители Вологодской области за сутки перевели мошенникам более 1,6 млн. рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что мошенники на 20 тысяч рублей обманули жителя Вологды, который решил вызвать проститутку через интернет. 34-летний мужчина обратился в отделение полиции.

Тэги: дистанционное мошенничество

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