Вологжанина обманули на 20 тысяч рублей при оказании интим-услуг

08.09.2020 [Происшествия]

Мошенники обманули жителя Вологды, который решил вызвать проститутку через интернет. 34-летний мужчина обратился в отделение полиции.

— Потерпевший пояснил, что во всемирной паутине нашел сайт с предложением о предоставлении услуг интимного характера. Во время переписки неизвестный путем обмана и злоупотребления доверием убедил потерпевшего перевести денежные средства в размере более 20 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поняв, что его обманули, вологжанин решил обратиться в полицию. В пресс-службе УМВД отмечают, что другой житель области, мужчина 44 лет, аналогичным образом лишился 137 тысяч рублей.  

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Ранее NewsVo сообщал, что аналогичный случай произошел весной в Череповце: двое 29-летних череповчан искали в интернете объявления об оказании интим-услуг. На одном из сайтов мужчины нашли подходящее и позвонили по указанному в сообщении номеру телефона. На другом конце провода оказались мошенники, которые убедили потерпевших перевести им предоплату за услуги в размере около 200 тысяч рублей. Сами услуги в итоге оказаны не были, и мужчины решили обратиться в полицию.

Тэги: дистанционное мошенничество

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