«Нестле» вложит 3,5 млрд. рублей в расширение производства сухих молочных смесей в Вологде

17.09.2020 [Экономика]

«Нестле» расширит свое производство в Вологде и запустит фабрику сухих молочных смесей для детей раннего возраста. Соответствующее соглашение 17 сентября подписали представители компании и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В новое производство полного цикла компания планирует вложить 3,5 млрд. рублей. 

Проект предполагает реконструкцию и расширение производственных мощностей фабрики. Дополнительно будет создано 60 рабочих мест, увеличится доля использования отечественного сырья. Продукция фабрики будет выпускаться под брендом «NESTOGEN».

«Детское питание – одна из важнейших для «Нестле» категорий. Строительство фабрики полного цикла – важный этап, который позволит нам полностью локализовать производство сухих детских смесей в России.  Новый инвестиционный проект позволит удовлетворить растущую потребность россиян в высококачественном детском питании – одной из наиболее социально-значимых категорий, и будет отвечать нуждам общества», – отметил  глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Ранее NewsVo сообщал, что швейцарская корпорация работает в Вологде с 2003 года. В 2014 году в городе была открыта фабрика «Нестле» по производству детских каш, в 2019 году компания запустила фабрику по производству сухих детских смесей.

Тэги: Nestle, производство, фабрики

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