В Вологде открыли еще одну фабрику «Nestle»

28.06.2019 [Экономика]

В Вологде открылась первая в стране фабрика завершающего цикла по производству сухих детских смесей «Nestle». Ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии, сообщает пресс-служба губернатора. 

- Сегодня мы открываем высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране, - сказал 27 июня глава региона Олег Кувшинников. – Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортноориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта, способствует повышению узнаваемости и привлекательности и других продуктов, произведенных в Вологде, в первую очередь под брендом «Настоящий Вологодский продукт».

По данным пресс-службы губернатора области, объем инвестиций превысил 1,9 млрд рублей - был модернизирован цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. Планируется, что фабрика будет производить не менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год.

В 2019 году по итогам инвестиционного совета при губернаторе Вологодской области этот проект включили в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки на региональном уровне, в том числе налоговых льгот. Соответствующее двухстороннее соглашение компания и правительство региона подписали на ХХIII Петербургском международном экономическом форуме.

Несмотря на перевод в Россию основной части производства детских смесей, сырье компания пока закупает за рубежом.

- Мы надеемся, что запуск фабрики станет первым шагом на пути полной локализации производства, и уже в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на наше, вологодское, - отметила директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Марина Афонина.

Напомним, что детское питание «Nestle» в Вологде производится с 2005 года. На улице Михаила Поповича, 4А работает фабрика по производству детских каш.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

 

Тэги: Nestle, промышленность

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