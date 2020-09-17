45 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

17.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 45 пациентам. Из них 11 в Череповце, девять в Вологде, шесть в Кадуйском районе, по три в Шекснинском, Устюженском, Тотемском, по два в Череповецком, Сокольском, Грязовецком, Харовском, по одному в Вологодском и Великоустюгском районах. Кроме того, за сутки скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 037 пациентам. Большая часть из них  — 3 460 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 45.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 532 человека.

Ранее NewsVo со ссылкой на слова губернатора сообщал, что в регионе создана математическая модель развития ситуации с коронавирусом. По прогнозам специалистов, в конце сентября-начале октября в три раза вырастет количество заболевших ОРВИ и гриппом, оно достигнет отметки в 12 тысяч человек. При этом Олег Кувшинников заявил, что жестких карантинных мер, даже с учетом возможного роста заболевших COVID-19, в регионе вводить не будут. 

Тэги: коронавирус

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