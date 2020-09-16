Вологодские школы, вузы и колледжи не будут переводить на онлайн-обучение даже при росте количества заболевших

В Вологодской области не планируют перевод школ, колледжей и вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом в ходе эфира "Поокаем в сети" заявил губернатор Олег Кувшинников.

— У нас несколько классов и аудиторий в колледжах закрыто на карантин из-за того, что выявлены заболевшие или контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Это всего 1% классов, школьников в образовательных школах. Поэтому мы на 14 дней, для обеспечения безопасности, переводим их на карантин, и после этого возвращаем класс к обычной системе преподавания в офлайн-режиме, а не в дистанционном. Я и сейчас могу повторить, что мы не планируем закрывать образовательные учреждения и переводить их в дистанционный режим. Даже если мы зафиксируем рост количества заболевших вместе с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу рост количества заболевших коронавирусной инфекцией, мы не планируем вводить жесткие карантинные меры — закрытие границ региона, закрытие городов, закрытие предприятий, организаций. Мы этого делать не планируем. Мы будем выявлять тестированием всех носителей коронавирусной инфекции. Легких мы помещаем на режим самоизоляции домой. Средней тяжести и тяжелых — в моногоспитали. Все маршрутизации оформлены протоколами: и медицинские работники, и мобильные бригады, и органы самоуправления — все знают, как себя вести при выявлении таких случаев. Поэтому мы не планируем никаких жестких карантинных мер даже при росте количества заболевших.

Губернатор также рассказал, что в регионе создана математическая модель развития ситуации с коронавирусом. По прогнозам специалистов, в конце сентября-начале октября в три раза вырастет количество заболевших ОРВИ и гриппом, достигнет отметки в 12 тысяч человек.

— Мы понимаем, что это повлечет за собой рост количества заболевших коронавирусом. Это примерно 5-6% от количества болеющих ОРВИ (данные статистики, Минздрава). Мы прогнозируем, что количество активно болеющих коронавирусом в пиковой нагрузке будет около 900 человек. Количество госпитализированных, на сегодня это порядка 150 человек, в пиковой нагрузке будет 300 человек. Количество коек для болеющих коронавирусом и тяжелой формой пневмонии у нас сейчас 620. То есть прилюбом раскладе, даже если наша математическая модель даст сбой, и количество заболевших будет больше, у нас все равно двукратный запас коек, средств индивидуальной защиты. Трехкратный запас медикаментов. И у нас в резерве стоит несколько бригад для работы в монопрофильных госпиталях, — отметил Кувшинников.

Глава региона попросил жителей в общественных местах соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.