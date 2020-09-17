В Череповце здание детдома переделают под студенческое общежитие

В бывшем здании детдома на улице Химиков, 20а в Череповце откроется студенческое общежитие. Из областной собственности помещения переходят в распоряжение Череповецкого строительного колледжа.

— За год сделаем капитальный ремонт. Здание большое, рассчитано на 150—200 мест, возможно, разместим и учебные помещения. Многие иногородние абитуриенты хотели бы у нас учиться, но без общежития они не могли приехать. Финансировать ремонт будет областной бюджет, мы входим в областной проект «Студенческое общежитие», — рассказала официальному сайту Череповца заместитель директора Череповецкого строительного колледжа Виктория Скороходова.

Общежитие планируют открыть к следующему учебному году. Сейчас в колледже учатся более 800 студентов, среди них есть ребята из Шексны, из Череповецкого района.